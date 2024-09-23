المشدد 15 عاما لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش بالقليوبية

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 15 عاماً، لاتهامه بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، بأمانة سر جابر عبد المحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم "احمد.ح.م.م" - ۲۸ سنة - عامل - حارة النصارة متفرع من شارع الجامع الكبير - الخصوص - القليوبية في القضية رقم ٦٠٢٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ۱۳۹۷ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية احرز جوهراً مخدراً الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهراً مخدرا الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية.