البنتاجون: لسنا مشاركين في أي من العمليات الإسرائيلية بلبنان

أعلن البنتاجون أنه لا يشارك في أي من العمليات الإسرائيلية بلبنان لا بالتخطيط ولا بالدعم.

وقال البنتاجون: "نواصل المحادثات مع عدة أطراف لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية".

الولايات المتحدة ترسل مزيدًا من القوات إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم الإثنين إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط استجابةً للارتفاع الحاد في وتيرة العنف المحتدم بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، ما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة.

ورفض السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر تقديم تفاصيل حول عدد القوات الإضافية أو المهام التي ستوكل إليهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها حاليا حوالي 40,000 جندي في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف رايدر: "في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وبدافع من الحذر، نرسل عددا محدودا من الأفراد العسكريين الأمريكيين لتعزيز قواتنا المتواجدة بالفعل في المنطقة. ولأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن أعلق أو أقدم تفاصيل محددة".

يأتي هذا الانتشار الجديد بعد ضربات كبيرة شنتها القوات الإسرائيلية ضد أهداف داخل لبنان، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، فيما تستعد إسرائيل لشن عمليات إضافية.

سوريا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على الشعب اللبناني

أدانت سوريا بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب اللبناني الشقيق، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف من المدنيين.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الإثنين: "إمعانًا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها العدو الإسرائيلي على المنطقة، يواصل هذا الكيان سفك دماء الأبرياء وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل يومياً، في سابقة لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها.

أعربت سوريا عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في مواجهة هذا العدوان، محذرة من التبعات الخطيرة لهذا السعي الإسرائيلي لتصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان في المنطقة.