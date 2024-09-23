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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الإسماعيلي يواصل استعداداته لانطلاقة الموسم

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أدى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مرانه المسائي منذ قليل، على الملعب الرئيسي، باستاد الإسماعيلية، ضمن فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

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المران المسائي اشتمل على جوانب خططية بحته من شأنها زيادة الفاعلية الهجومية ، كما تطرق المران لتدريبات للاعبي الخط الدفاعي حول التمركز والرقابة الدفاعية اللصيقة.

كما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف مدربهم أحمد عبده.

واختتم المران بتقسيمة على منتصف الملعب تم إيقافها عدة مرات من قبل الجهاز الفني بهدف تصويب الأخطاء الفنية.

المران شهد حضور الدكتور فرج عمران نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ شوقي عوض عضو المجلس.

ويخوض الفريق التدريبات على فترتين صباحية ومسائية سعيا لاستعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

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