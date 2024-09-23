إبراهيم عيسى: العلوم الإنسانية هي التي تبني المجتمعات

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على توجهه وتعامل وزارة التربية والتعليم مع إلغاء العلوم الإنسانية، موضحًا أن هذا يؤكد على أن هناك تعامل مع أن المواد الإنسانية من علم النفس والفلسفة والتاريخ والجغرافيا أقل درجة.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بناء الإنسان يبدأ من خلال الوعي من خلال العقل والذي ينمي العقل هو الأفكار التي تنشئ من العلوم الإنسانية، موضحًا أن دراسة العلوم الإنسانية تخلق شخصية قادرة على التفكير ويكون مواطن يملك شخصية.

وشدد على أنه بدون العلوم الإنسانية لن يتكون فكر جيد، موضحًا أن العلوم الإنسانية هي التي تبني المجتمعات والتكنولوجيا هي بنت هذه العلوم، وإلغاء دراسة هذه المواد تجعلنا أننا لحظة غرائبية.

وأشار إلى أن كلية طب القصر العيني لوثت العقل المصري؛ لأن طلابها لم يدرسوا العلوم الإنسانية ولم يدرسوا علم النفس والفلسفة والمنطقة.