اقبال جماهيرى على عروض وأنشطة بكرة أحلى بينا (صور)

تواصل فعاليات الدورة الثامنة للملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى ياتى تحت شعار بكرة احلى بينا ويقام بالدمج مع مهرجان الفلكلور الافروصينى وتنظمه مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة حيث اقيمت عدة انشطة متنوعة .

فعلى مسرح الاوبرا الصغير عقدت ندوة بعنوان امراض العصر من وجهة نظر الميكانيكا الحيويةبحضور سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى واستضافت كل من الدكتور مايكل ممتاز استشارى البايوميكانيك وتكنولوجيا الفيزياء الحيوية ، الدكتور هشام فريد خبير الزراعة البيولوجية والتنمية المستدامة ، الدكتور احمد سرحان محاضر التنمية البشرية والبرمجة العصبية

وخلالها تم تناول تعريف علم الميكانيكا الحيوية واستعراض جانبا من الامراض التى قد تصيب الانسان وتحليلها بهذا العلم ، الى جانب دور الميكانيكا الحيوية الذى توسع وبات تطبيقه ضروريا فى معظم مجالات الحياة الى جانب اساليب العلاج المتنوعة التى يتيحها .

كما تم طرح موضوع الطاقة سواء الاثيرية او الكونية وطاقة الهرم وكذلك الموجات الكونية وتاثيرها على علاج الاصابات المرضية وتم الاستشهاد بعدة نماذج علمية انتشرت فى ارجاء العالم .

ايضا تم مناقشة فكرة الزراعة البيولوجية واهمية تنفيذ مشروعاتها المتخصصة للحفاظ على السلامة والصحة العامة ، ايضا تم استعراض اضرار المستحضرات الكيميائية واثرها السلبى على البيئة وتمت التوصية بتفعيل الزراعة البيولوجية .

ووسط حشد جماهيرى شهدت ساحة مركز الهناجر للفنون لقاء ابداعيا دوليا لمجموعة من الفرق الفنية المشاركة والتى قدمت عروضا متعددة ومتنوعة .

كما اقيمت ورشة عمل للتلوين على البلاستيك الشفاف تحت اشراف الفنانة داليا خليفة وشارك بها مجموعة من ابناء مؤسسة اولادنا وضيوف الملتقى .

وعقدت ندوة بعنوان سينما فلسطين بحضور المخرج الكبير رشيد مشهراوى وحضرها مجموعة من المواهب من اصحاب الهمم والذىين استعرضوا بعض امكاناتهم الفنية .