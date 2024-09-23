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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

طريقة عمل سموذي الليمون| انتعاش ونكهة مميزة

سموذي الليمون
سموذي الليمون

يعتبر الـ سموذي من المشروبات المنعشة التي تُعد خيارًا مثاليًا للاستمتاع بأوقات الصيف الحارة أو كوجبة خفيفة صحية. من بين النكهات المتعددة، يبرز سموذي الليمون بنكهته الحمضية المنعشة، التي تضفي شعورًا بالانتعاش والحيوية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سموذي الليمون، الذي يمكن أن يكون إضافة رائعة لأي قائمة مشروبات.


 

طريقة عمل سموذي الليمون

المكونات:

- 2 حبة ليمون (عصير الليمون)

- 1 كوب زبادي طبيعي أو لبن

- 1-2 ملعقة كبيرة عسل (حسب الرغبة)

- 1/2 كوب ماء أو ماء جوز الهند

- 1 كوب ثلج

- شرائح ليمون للتزيين (اختياري)

- نعناع طازج للتزيين (اختياري)


 

طريقة التحضير

1. تحضير المكونات:

   - اعصري حبات الليمون للحصول على عصير الليمون.


 

2. خلط المكونات:

   - في خلاط، ضعي عصير الليمون، الزبادي، العسل، الماء، والثلج.


 

3. الخلط:

   - اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس ويصبح السموذي ناعمًا.


 

4. التقديم:

   - صبّي السموذي في أكواب، وزينيه بشرائح الليمون وأوراق النعناع.

 

نصائح:

- يمكن تعديل مستوى الحلاوة حسب الرغبة بإضافة المزيد من العسل أو استخدام محلي طبيعي.

- لإضافة نكهة مختلفة، يمكنك إضافة بعض الفواكه مثل الموز أو الفراولة.

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