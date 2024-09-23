الواجبات المدرسية الموحدة تغضب أولياء الأمور

شن أولياء أمور طلاب المدارس في مختلف الصفوف الدراسية هجومًا حادًا على قرار توحيد الواجبات المدرسية من خلال إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم للطباعة.

ورأى أولياء الأمور أن قرار طباعة الواجبات المدرسية يعد عبئا عليهم ومصاريف إضافية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة لأغلب الأسر، وعدم توافر أجهزة كمبيوتر وطابعات لديهم، ما يضطرهم للجوء إلى المكتبات.

ووصف أولياء الأمور قرار توحيد الواجبات المدرسية بغير الموفق لأنه لا يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لغالبية الشعب المصري، فقال أحدهم: "ادرسوا الواقع وبعدين اتخذوا القرار.. لنا الله".

ولفت ولي أمر إلى أن أغلب الأسر المصرية لا تمتلك لاب توب ونت فائق السرعة وطابعة حتى تتمكن من تطبيق ذلك بشكل يومي، قائلا: "الوزارة الجديدة فاكرين نفسهم بيخططوا للتعليم في اكسفورد، الواجبات والمهام الأدائية والامتحانات تنزل على النت،، والطالب يدخل يطبعها ويحلها ويسلم الشيت للمستر عشان يديله الدرجة".

واستنكر ولي الأمر عدم وضع الواجبات المدرسية في الكتاب المدرسي بنهاية كل درس، بدلا من إتاحتها فقط على الإنترنت، قائلا:"مينفعش تطوير في الكتاب المدرسي؟".

وتابع استنكاره قائلا:" يبدو أن التطوير سيكون سبوبة لأصحاب المكتبات، واضح في النهاية أنهم هيكونوا هما الطرف الوحيد المستفيد بتطوير الوزارة".

وقال آخر إن قرار توحيد الواجبات المدرسية غير منطقي لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال عدم توافر الإمكانيات عند أغلب الطلاب مما يخلق حالة نفسية سلبية عند غير القادرين من الطلاب رغم تفوقهم وكذلك اتجاه الطلاب إلى المكتبات الخارجية والسايبر لشراء الواجب جاهز.

آلية تطبيق الواجبات المدرسية الموحدة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تطبيق الواجبات المدرسية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل الواجبات المدرسية الموحدة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لسهولة تحميلها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتوجب على الطلاب طباعة الواجبات المدرسية بعد تحميلها من موقع الوزارة ثم حلها، وبعد ذلك تسلم لمعلم الفصل لتقييمها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ستكون موحدة على مستوى الجمهورية.

