ماذا بعد؟!

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 09:08 م 9/23/2024 9:08:25 PM

دائمًا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يبذل قصارى الجهد والسعى من أجل بناء الإنسان المصرى فى مختلف المجالات؛ لجعل الجمهورية الجديدة المصرية قادرة على تحقيق الأحلام والطموحات والآمال نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

مما لا شك فيه أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها ودشنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمثابة إشعاع نور وتطوير حقيقى ونقاط فارقة ومضيئة داخل الوطن والمساهمة الفعالة فى إحداث التغيرات الإيجابية لبناء الإنسان فى المجالات كافة.

على مستوى قطاعى الشباب والرياضة تعد المبادرة الرئاسية «بداية»، هى استكمال لجهود كبيرة ومثمرة طوال عشر سنوات ماضية من قبل القيادة السياسية، لترسيخ مفاهيم الدعم لكافة الأبطال الرياضيين واستكشاف المواهب والاستثمار فى الطاقات الشبابية والكيانات الشبابية وبناء منشآت وبنية تحتية وفقًا لمواصفات عالمية وتعزيز الهوية الوطنية وقيم الولاء والانتماء ودعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته فى كل محافظات الجمهورية والمساهمة فى تأهيل الشباب من أجل الاندماج فى سوق العمل وإثراء الثقافة والأدب والتاريخ.

بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى فى قطاع الشباب والرياضة تهدف إلى تمكين الوجوه الجديدة من الشباب المتخصص ذوات الكفاءة والثقة داخل أروقة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لتطوير الألعاب الأولمبية الفردية والجماعية من حيث الفكر الإدارى مرورًا إلى الفكر والرؤى والاستراتيجيات الفنية والطبية والنفسية والغذائية الرياضية وصولًا إلى التميز الكبير المنتظر إذا تحقق ذلك فى دورة الألعاب الأولمبية لوس انجلوس ٢٠٢٨.

أدعو وزارة الشباب والرياضة إلى تنفيذ مشروع قومى لبناء الإنسان من خلال التنمية البشرية لدى مجالس الإدارات فى الاتحادات الرياضية الأولمبية والبارالمبية لتطوير المهارات والقدرات الإدارية الخاصة بهم حتى يصلوا بعملهم إلى الهدف الاسمى من خلال تحقيق المصلحة العليا للرياضة المصرية وذلك من خلال الاستعانة بالمدربين والخبراء والأساتذة الأكاديميين فى مجالات التنمية البشرية.

أتمنى أن تكون البداية الجديدة أيضًا داخل أروقة الجبلاية واتحاد الكرة المصرى من خلال تطوير المنظومة الكروية المصرية من حيث نظام المسابقات المحلية وكافة عناصر الصناعة الكروية المصرية الوطنية المحلية

الجدير بالذكر أن مبادرة بداية جديدة تهتم أيضًا بقدامى الأبطال الرياضيين المصريين الذين سطروا من تاريخنا الرياضى إنجازات نفخر بها فى الحاضر والمستقبل.

فى نهاية مقالى أتوجه بالشكر إلى المركز الاعلامى بمؤسسة رئاسة الجمهورية على التواصل الدائم والفعال والمثمر مع وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الكم الكبير والهائل من الإنجازات التى تقوم بها كافة مؤسسات الدولة فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لخدمة الوطن والمواطنين.