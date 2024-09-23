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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تفاصيل وموعد العرض الخاص لفيلم "عنب"

فيلم عنب
فيلم عنب

يستعد أبطال فيلم "عنب" للفنانة أيتن عامر، لإقامة العرض الخاص غدٍ، الثلاثاء، في إحدى المولات التجارية الشهيرة في التجمع الخامس بحضور فريق العمل.

وينطلق عرض الفيلم يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري، في جميع دور العرض بالسينمات المصرية.

شخصية آيتن عامر في الفيلم 

وتجسد آيتن، خلال الفيلم شخصية فتاة تدعى جودي الثرية، وتعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل مشاكلها.

قصة فيلم عنب 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

أبطال فيلم عنب

فيلم عنب،  بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين وإخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز.

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