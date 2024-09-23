النصر يهزم الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

حقق فريق النصر فوزا صعبا على نظيره الحزم بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في إطار منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل ساديو ماني هدف النصر الأول في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من سلطان الغنام قابلها ماني برأسية سكنت الشباك.

وأدرك الحزم التعادل في الدقيقة 62 عن طريق باسل السيالي، وبينما تتجه المباراة إلى أشواط إضافية، خطف النصر هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عن طريق نواف بوشال

ويبدأ النصر مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين طامحًا في تعويض خسارة لقب النسخة الماضية بمباراة النهائي أمام الهلال بركلات الترجيح.

تشكيل النصر أمام الحزم..

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد آل فتيل - إيميريك لابورت – نواف بوشل.

خط الوسط: مختار علي – أوتافيو مونتيرو - أنجيلو جابرييل.

وفي الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - أندرسون تاليسكا.