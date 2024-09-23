اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء في مستوطنات الجولان بعد رشقة صاروخية لحزب الله

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين، أن حرائق اندلعت وانقطع التيار الكهربائي في عدة بلدات إسرائيلية بالجولان المحتل نتيجة سقوط صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن التيار الكهربائي انقطع في مستوطنتي أودم ورمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 25 صاروخا اجتازت الأراضي اللبنانية تجاه الجولان.

وأضاف الجيش أن المقاتلات نجحت في اعتراض بعضها.

استهدفت مدينة حيفا الإسرائيلية

وفي وقت سابق، قالت روسيا اليوم، إن المقاومة الإسلامية استهدفت مدينة حيفا الإسرائيلية وخليجها بـ11 صاروخا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أصوات انفجارات ضخمة سمعت في حيفا والكرمل إثر رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن صافرات الإنذار دوت جنوب مدينة حيفا الشمالية للمرة الأولى منذ تبادل الضربات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

كما هاجم حزب الله عددا من الأهداف في العمق الإسرائيلي، حيث قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم، ومُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا، وقاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ.

واستهدف الحزب مجددا وللمرة الثانية يوم الاثنين المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

وحسب روسيا اليوم، مجمل الصواريخ التي أطلقت من لبنان اليوم تجاه إسرائيل بلغ 180 صاروخا.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان يوم الاثنين حيث نفذت نحو 100 غارة على بلدات جنوبية كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وتعد العمليات الإسرائيلية اليوم في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، سجلت خسائر بشرية جديدة في صفوفه.