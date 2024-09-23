فوز 3 مشروعات بجامعة الزقازيق في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فازت المشروعات الثلاث لجامعة الزقازيق المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكُرمت الجامعة خلال المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المبادرة في دورتها الثالثة لمحافظات دمياط، والدقهلية والشرقية، المؤهلة للمشاركة فى قمة المناخ COP 29، المقرر انعقاده فى مدينة باكوا بدولة أذربيجان.

عقد المؤتمر بديوان عام محافظة الدقهلية، بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن محمد الشهابي محافظ دمياط، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، ولفيف من القيادات التنفيذية، وبدأت فعالياته بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة لمحافظ الشرقية أعرب فيها عن سعادته بتواجده على أرض محافظة الدقهلية للمشاركة في احتفالية تكريم أصحاب المشروعات المتقدمين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، والبالغ عددها 117 مشروع مكتمل وغير مكتمل وتنافس فيها 19 مشروعاً لاختيار الأفضل منها طبقاً لشروط اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث فازت ٩ مشروعات وتم تأهيلها للتقييم النهائي بمعرفة اللجنة والمشاركة بقمة المناخ coup 29 بدولة أذربيجان.

في السياق ذاته، أعرب الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، عن بالغ سعادته بما حققه أبناء جامعة الزقازيق من إنجاز خلال مشاركتهم بالمبادرة، مشيراً إلى أهميتها في تحفيز الأفكار الإبداعية، وتطبيق المعالجات البيئية المبتكرة على أرض الواقع، بما يسهم في مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكداً الدور الفعال للجامعة في التوعية بقضايا البيئة، ومخاطرها، فضلاً عن حرص الجامعة الدائم على إجراء الدراسات، والأبحاث، والأنشطة البيئية المختلفة.

وأشارت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة، إلى أن المشروعات الثلاث للجامعة تتمثل فيما يأتي: مشروعين بكلية التربية النوعية الأول: حول " الأيادى الخضراء" تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة سماح عبد الفتاح عبد الجواد أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية، ويهدف إلي ترسيخ وإعادة تدوير المخلفات من خلال إعداد وتأهيل وتدريب المرأة لتمكينها ومساعدتها لإقامة مشروع أخضر ذكي خاص بإعادة المخلفات.

والمشروع الثاني حول "الكتاب التفاعلي" تحت إشراف وتنفيذ الدكتورة نجلاء سعيد أستاذ مساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، والذى يهدف إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية وإنتاج المقررات الدراسية في الكلية بشكل تفاعلي بدون طباعة ورقيات، وإنشاء بيئة تعليمية متكاملة تستخدم فيها التكنولوجيا، مع توفير الوقت والجهد والاحتفاظ بالبيانات ، والقدرة على التعاون على نفس الملف من أي مكان في العالم.

واستطردت نائب رئيس الجامعة قائلة: "جاء المشروع الثالث بمشاركة من كلية الزراعة حول" منظومة زراعية ذكية صديقة للبيئة مدارة بالذكاء الاصطناعي" تحت إشراف وتنفيذ الدكتور أحمد الزهيرى أستاذ بقسم برنامج الوراثة بالكلية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الزراعة الذكية، مما يسهم في تبني هذه المشروعات من قبل الحكومة والمستثمرين فى المستقبل، ويعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أنه في ختام المؤتمر قام المحافظون بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة بمنحهم شهادة تقدير وهدية تذكارية، والتقطوا صوراً معهم لتشجيعهم علي الاستمرار في الابتكار، والاطلاع على كل ما هو جديد في المجالات العلمية وتعظيم الاستفادة من المشروعات الفائزة للحد من مخاطر التلوث، وصولًا لتحقيق استقرار المناخ.