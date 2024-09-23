وزير التموين يدرس زيادة الخدمات التموينية لمدينة الشروق

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة سيد جلال رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق يرافقه اللواء عبدالرحيم حسان وكيل المجلس، والمهندس محمد شوقى رئيس لجنة التموين بالمجلس، و نيفين الحسينى عضو مجلس الأمناء.

وجاء اللقاء بحضور اللواء وليد أبو المجد- نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، و أحمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد- معاون الوزير والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء حرص الوزير على الإستماع إلى كافة مطالب وفد مجلس أمناء مدينة الشروق، وأكد على أهتمامه الدائم بتقديم كافة الخدمات التموينية المواطنين.

وفي سياق متصل الوزير بإعداد دراسة كاملة لزيادة وتطوير مستوي الخدمات المقدمة لقاطني المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، سواء التوسع في إنشاء منافذ تموينية، وكذلك دراسة تشغيل مخابز مدعمة جديدة ودراسة زيادة حصص المدينة من الدقيق المدعم وفقاً للاحتياجات الفعلية، اضافة إلى التأكيد علي وفرة وجودة السلع المطروحة للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتحركة.