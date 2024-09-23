فتاة تدعي الاعتداء عليها لجمع مشاهدات على تيك توك.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إخلاء سبيل فتاة ادعت سرقتها والاعتداء عليها من قبل 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بكفالة 1000 جنيه

فتاة تدعي الاعتداء عليها لجمع مشاهدات على تيك توك

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك يتضمن ادعاء إحدى الفتيات تعلرضها لواقعة سرقة وتعدي بالهرم من قبل أشخاص يحملون الجنسية السودانية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو متداول عبر تطبيق تيك توك يتضمن ادعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدي من قِبل 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وتبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو طالبة 17 عاما، مقيمة بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت ببثها المقطع على خلاف الحقيقة، بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لتعدي أو سرقة، بكفالة 1000 جنيه.