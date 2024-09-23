الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر

أعلنت المملكة الأردنية تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى إشعار آخر، وفقا لما ذكرت ه فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، وهدف الغارات هو علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في "حزب الله".

وأكدت صحيفة هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في غارة بيروت

وحتى الآن لم يتم التأكد من استهدافه أو إصابته في الغارة.

وكان أعلن جيش الاحتلال استهداف بيروت بـ 6 صواريخ، وتحديدا "حي ماضي" بضربة محددة الأهداف.

مئات العائلات في جنوب لبنان تنزح على وقع القصف الإسرائيلي



وقد شهدت مناطق تعرضت لغارات إسرائيلية كثيفة في جنوب لبنان، نزوح لمئات العائلات اليوم (الاثنين) منذ ساعات الصباح، وفق ما أفاد به مسؤول محلي ومراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحسب الشرق الأوسط، قال المسؤول في وحدة إدارة الكوارث في منطقة صور بلال قشمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مئات النازحين وصلوا إلى مركز إيواء في مدينة صور بينما ينتظر آخرون في الشوارع»، في وقت أفاد مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية» بزحمة سير خانقة خصوصاً في مدينة صيدا الساحلية التي اكتظت شوارعها بسيارات تقل نازحين.

وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي

بدوره، أعطى وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي اليوم (الاثنين) التوجيهات إلى المحافظين بفتح المدارس والمعاهد الرسمية أمام نازحي الجنوب. وقال مكتب وزير الداخلية، في بيان صحافي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام إنه «في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى الوزير مولوي التوجيهات إلى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية». وأشار إلى أن «الوزير مولوي عقد لهذه الغاية اجتماعاً مع خلية الأزمة في الوزارة بحضور مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتورة هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك، وحرصاً على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية مراكز للإيواء».