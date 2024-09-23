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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

ضبط مكان غير مرخص لتصنيع المستحضرات الصيدلية بالعاشر من رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مكان غير مرخص، عبارة عن ٣ طوابق، يقوم بتصنيع بعض المستحضرات الصيدلية بمنطقة العاشر من رمضان محافظه الشرقية.

وبتقنين الإجراءات، ودخول المكان؛ تم ضبط عدة مخالفات، من إدارة منشأة بدون ترخيص لمخزن غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، والقيام بتعبئة وتصنيع المستحضرات طبية، وضبط كمية من المستحضرات الطبية داخل المخزن مجهولة المصدر بدون فواتير، والمواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير، كميات من الجراكن والعبوات الفارغة التي تستخدم في التعبئة، ووجود ماكينة تعبئة، خمسة تانكات تحضير مواد خام، وميزان، وماكينة إنتاج.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، للإبلاغ عن المخالفات التي تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي من خلال الضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/nx2zrbja

 يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.

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