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الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت حكومة نتنياهو حالة الطوارئ في إسرائيل، تستمر لمدة أسبوع، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت هيئة البث، أن حكومة نتنياهو صادقت على إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل.

 

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، شن غارة على حي ماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفا علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في "حزب الله" .

 

من هو علي كركي ؟

علي كركي القيادي بحزب الله المستهدف هو خليفة إبراهيم عقيل الذي اغتيل الجمعة.

ويعد "علي كركي" المسؤول العسكري رقم 3 في حزب الله.

استهدف الاحتلال منزله في حي ماضي بدقة في بيروت.

الدقة في الاستهداف تشبه إلى حد كبير عملية اغتيال إسماعيل هنية.

علي كركي هو الرجل الثالث في حزب الله ورتبته تعادل فؤاد شكر وإبراهيم عقيل

 

 

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