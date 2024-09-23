محافظ أسوان ينيب السكرتير العام لحضور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

فى دورتها الثالثة بالأقصر..

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام اللواء أيمن الشريف بحضور فعاليات فى مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثالثة بمحافظة الأقصر، وذلك فى حضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ومحافظى وممثلى محافظات جنوب الصعيد وزارات التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى.

وفى كلمة محافظ أسوان التي ألقاها السكرتير العام تم التأكيد على أن تنفيذ هذه المبادرة تستكمل بها الدولة المصرية سلسلة إنجازاتها التى تحققت وتتحقق كل يوم على أرض الواقع بكافة المجالات وقطاعات العمل العام برؤية وإرادة صلبة فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو الذى يتواكب مع الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

لافتاً إلى إلى أنه فى محافظة أسوان تم إختيار أفضل (15) مشروع رائد لإجتيازهم لمعايير متعددة شاركوا بالمسابقة فى الـ (6) فئات من أبرزها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة ، والتى سيتم الإعلان عنها اليوم ليتم تصعيد الـ 18 مشروع الفائز والمشاركة فى مؤتمر المناخ ( كوب 29 )، وبالتوازى يتم الإهتمام بكافة الأفكار التى شاركت بالمسابقة لتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ ونقاط مضيئة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام .