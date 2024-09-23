محافظ الغربية: رضا المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ،ان اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية بقرى بار حمام وكفر حمام وبندر بسيون تسفر عن تحرير 17 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة ، جاء ذلك استجابة فورية لأهالي مركز ومدينة بسيون .

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير عدد من المحاضر بمدينة بسيون انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، انتاج خبز ناقص الوزن 11 جرام ، عدم وجود لوحة تشغيل ،ومخبز بناحية قرية كفر الحمام مغلق

كما تم ضبط كمية من الدقيق البلدى المدعم ملقى بالشارع وقدرها عدد 28 شكارة بوزن 1400كيلو ((طن واربعمائة كيلو)) وعلى الفور تواصلت اللجنة بالتموين ن لاستلامة طبقا للقانون.

كما تم ضبط مخبز مخبز بناحية قرية بار الحمام مغلق .

وتمكنت مديرية الصحة من تحرير اربع محاضر نقص اشتراطات صحية + 3 محاضر عدم حمل شهادة صحية كما قامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير 4 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء

و أعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .



وأكد محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

و أِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.