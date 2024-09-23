حزب الله يقصف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ

شن حزب الله اليوم الاثنين، هجوما على عدة مناطق مستهدفا قواعد ومقرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي قاعدة نيمرا، و قاعدة ومطار رامات ديفيد، و منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا، مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم، بمئات الصواريخ، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

في السطور التالية تفاصيل عمليات حزب الله ضد قواعد الاحتلال:

قصف المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.‏

وقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بعشرات الصواريخ.‏

استهداف مجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ.‏

قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات الصواريخ.‏