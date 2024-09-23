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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب ريال مدريد يكشف موعد عودة كامافينجا

كامافينجا
كامافينجا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، موعد عودة الفرنسي إدوارد كامافينجا خلال الفترة المقبلة.

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وتحدث أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، فقال: "بالتأكيد، كامافينجا سيعود إلى المران الجماعي بداية من الخميس، أعتقد أنه يستطيع اللعب أمام أتلتيكو مدريد في الديربي".

بينما علق على مستويات فيدي فالفيردي، فقال: "الوسط الدفاعي، جناح، مركز 8، اللاعب يتميز بالأسلوب الجماعي ولديه مرونة في أكثر من مركز".

فيما تحدث عن البرازيلي إندريك: "بالطبع، اتعامل معه كما هو الحال مع جميع اللاعبين، فهو يتدرب كل يوم مع أفضل المهاجمين في العالم، عليه أن يفهم دوره ولكنه يتحلى باحترافية شديدة".

وعن إحراز أهداف أكثر في الشوط الثاني، قال: "بالتأكيد هذه ظاهرة تلفت الانتباه بالتأكيد، لقد تحدثنا فيها قبل مباراة إسبانيول، علينا بذل المزيد من الجهد ونسجل في الشوط الأول، لكن لا ننسى أن الفرق المنافسة يتراجع أداؤها في الشوط الثاني وعلينا استغلال ذلك".

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