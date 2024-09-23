اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقدم جوائز مالية لأفضل فيلم سينمائي

التقي اليوم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي و الفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الإتحاد للشؤون الفنية بالفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهره السينمائي في مقر المهرجان.

جوائز مالية

وتم الاتفاق علي قيام الاتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال و المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجاريه ، وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز تشمل الانتاج و السيناريو و الاخراج.

و من جانبه رحب الفنان الكبير حسين فهمي بالتعاون المثمر و البناء مع اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مؤكداً علي اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تعبر عن المعاناة الانسانيه للمواطن الفلسطيني.

و من جانبه أكد الدكتور عمرو الليثي علي حرص الاتحاد منذ نشأته علي دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية و تكشف معاناة المواطن الفلسطيني، ومن جانبه ,كد الفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد احتفاءه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهره السينمائي .

يذكر ان اتحاد اذاعات دول منظمه التعاون الإسلامي قد قدم جًوائز ماليه لأهم الاعمال الدراميه التي تخدم القضية الفلسطينية التي قدمت في العديد من المهرجانات العربيه و الدولية .