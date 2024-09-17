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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عمرو الليثي ينعي الإذاعية القديرة سميَّة إبراهيم

الدكتور عمرو الليثي
الدكتور عمرو الليثي

تقدم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الإذاعية القديرة سميَّة إبراهيم مقدمة برنامج طلائع الإيمان بإذاعة القرآن الكريم، داعياً من الله أن يرحمها  رحمة واسعة ويسكنها فسيح جناته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

 

وأوضح د. عمرو الليثي، أن الإذاعية سميَّة إبراهيم (رحمها الله) عملت بإذاعة القرآن الكريم على مدار سنين طويلة، وقدمت برامج نافعة ومادة دينية ثرية، ومنها برنامج طلائع الإيمان، وبرنامج القاموس الإسلامي، وبرنامج صوموا تصحوا، وبرنامج الحج معالم ومناسك.

وتابع : "رحم الله الإذاعية القديرة سمية إبراهيم، وأسكنها فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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