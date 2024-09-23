مهرجان الإسكندرية يختار 19 فيلم لفاتن حمامة ضمن أفضل 100 فيلم رومانسي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد أمير أباظة، عن مشاركة 19 فيلماً للفنانة فاتن حمامة في استفتاء أفضل 100 فيلم رومانسي في تاريخ السينما المصرية، والذي أجري في إطار الاستعدادات للدورة الأربعين للمهرجان، المقرر انعقادها في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وذكر بيان صادر عن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم الاثنين، أن الاستطلاع يأتي استكمالا لمهام المهرجان في اختيار أهم الأفلام التي تعبر عن أنماط مختلفة منها: الكوميديا، والموسيقي، والترفيه، والرومانسية، حيث أجري هذا العام لاختيار أفضل 100 فيلم رومانسي لتتناسب مع شعار الدورة الأربعين “الرومانسية”.

وتتضمن الدورة الأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي دراسات حول تاريخ الرومانسية لعدد من الباحثين والنقاد، ومقالات عن أهم الأفلام التي شملها الاستفتاء.

ورشة تصوير سينمائي

وسبق وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن إقامة ورشة تصوير سينمائي لمدير التصوير الكبير سمير فرج ضمن فاعليات الدورة الـ40 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1- 5 أكتوبر المقبل.

وقال الأمير أباظة، رئيس المهرجان، إن سمير فرج له بصمته الإبداعية المهمة في تاريخ السينما المصرية فمن فيلم ''الظلال في الجانب الآخر'' 1974، مرورا بأفلام مثل ''عندما يسقط الجسد'' 1976، و''رحلة النسيان'' 1978، و''وتمضي الأحزان'' 1979، و''حب لا يرى الشمس'' 1980، و''الغول''1983، و''النمر الأسود'' 1984، و''البيه البواب'' 1987، و''المولد'' 1989، و''الإرهابي''1994... إلى بداية الألفينات التي استهلها بفيلم''يمين طلاق''2000.

ومن أعماله السينمائية أيضا ''الباطنية'' (1980) للمخرج حسام الدين مصطفى،''البدرون'' (1987) للمخرج عاطف الطيب، فيلم ''شمس الزناتي'' (1991) للمخرج سمير سيف، فيلم ''بخيت وعديلة'' (1995) للمخرج نادر جلال وغيرها ... فقد تجاوزت أعماله الفنية المختلفة أكثر من 140 عمل.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ​​يعد من أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.