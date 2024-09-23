مبلغ مالي ضخم لأفضل فيلم يناقش معاناة فلسطين في القاهرة السينمائي

التقي اليوم الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفي شعبان مستشار رئيس الاتحاد للشئون الفنية بالفنان الكبير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في مقر المهرجان.

تفاصيل لقاء عمرو الليثى ومصطفى شعبان برئيس مهرجان القاهرة السينمائي

وتم الاتفاق على قيام الإتحاد بتقديم جوائز مالية قدرها ربع مليون جنيه لأفضل فيلم سينمائي يناقش الأحوال والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن الفلسطيني في ظل الأحداث الجاريه، وسوف يتم تقديم ثلاث جوائز تشمل الانتاج والسيناريو والإخراج.



ورحب الفنان الكبير حسين فهمي، بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا اتفاق الرؤى مع الاتحاد في دعم الأفلام التي تعبر عن المعاناة الإنسانية للمواطن الفلسطيني.



وأكد الدكتور عمرو الليثي، حرص الاتحاد منذ نشأته علي دعم الأعمال التي تدعم القضية الفلسطينية وتكشف معاناة المواطن الفلسطيني.

وأشار الفنان مصطفى شعبان مستشار رئيس الاتحاد، إلى احتفائه بتعاون الاتحاد مع مهرجان بحجم مهرجان القاهره السينمائي.

اتحاد إذاعات دول منظمه التعاون الإسلامي

يذكر أن إتحاد إذاعات دول منظمه التعاون الإسلامي، قد قدم جًوائز مالية لأهم الأعمال الدرامية التي تخدم القضية الفلسطينية، قدمت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.