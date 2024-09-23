روبي تستعد للاحتفال مع جمهورها بحفل ضخم في الجامعة الأمريكية غدًا

دريس كود ملابس كتان ..

تستعد النجمة روبي للقاء جمهورها غدًا في حفل غنائي ضخم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة حفلاتها التي بدأتها خلال الفترة الماضية، ووضعت الجهة المنظمة شروط للدخول منها الدخول بالملابس الكتان كـ"دريس كود".

تجهيزات الحفل

وتقدم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها السابقة والحديثة، كما تم الاتفاق على وجود تجهيزات على أعلى مستوى للصوت والمسرح والتجهيزات الفنية للخروج بالحفل في شكل مميز على غرار حفلاتها السابقة التي حققت نجاحًا كبيرًا.

وكانت النجمة روبي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإكس ويوتيوب خلال الأسابيع الماضية بآخر إصداراتها الغنائية "السنبلاوين" من فيلم "عصابة المكس" الذي حقق إيرادات عالية في السينمات وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري.

وطرحت النجمة روبي مؤخرًا، أغنية بعنوان "الليلة حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس، وماستر عمرو الخضري.

كما شاركت روبي بطولة فى فيلم “عصابة المكس” الذي تدور أحداثه حول عصابة مكونة من أحمد فهمى الذى يجسد دور الماكس، بينما تلعب روبى دور جيجى، وتقدم لبلبة دور نجوى، ويقدم أوس أوس دور نفاسين، وكذلك محمد لطفى الذى يجسد دور الهيلامانى، أما حاتم صلاح فيجسد دور البارون، ويلعب مصطفى بسيط دور زناتي، كما يشارك فى الفيلم أيضاً الفنان أحمد فهيم.

قصة الفيلم

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.