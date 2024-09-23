العقود الآجلة للقهوة تواصل الارتفاع مع تقلبات عنيفة للطقس

ارتفعت العقود الآجلة للقهوة "أرابيكا"، و"الروبوستا"، مع جفاف الطقس في البرازيل وتوقعات هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في فيتنام مما أدى إلى تفاقم قلق العرض.

العقود الآجلة للقهوة

يهدد الجفاف في البرازيل الإزهار المستمر لأشجار البن ( العقود الآجلة للقهوة ) التي تنتج حبوب أرابيكا عالية الجودة. وأظهرت جولة ميدانية حديثة في أكبر مصدر للقهوة في العالم "جفاف بعض براعم الزهور غير المفتوحة وموتها على الأشجار"، وفقاً لتاجر القهوة سوكافينا.

وكتب متداولو القهوة في سوكافينا في تقرير: "يؤدي الموقف إلى تحويل تحليلنا لكمية الأمطار التي يجب أن تأتي في النصف الثاني من سبتمبر إلى مقدار الضرر الذي من المحتمل أن نتعرض له في البرازيل حتى تصل تلك الأمطار".

ارتفعت العقود الآجلة للقهوة العربية بما يصل نسبته نحو 1.7% في نيويورك، بينما ارتفعت العقود الآجلة للقهوة الروبوستا في لندن بما يصل نسبته نحو 1.8%.

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة

ارتفاع أسعار العقود الآجلة للقهوة

وتأتي المخاوف بشأن محصول أرابيكا ( العقود الآجلة للقهوة ) القادم في البرازيل بعد حصاد مخيب للآمال هذا العام. كان الحصاد الذي انتهى للتو أصغر بما يصل نسبته نحو 7% إلى نحو 8% من الحصاد السابق، وفقاً لرئيس أكبر تعاونية قهوة في البلاد Cooxupé، كارلوس أوغوستو رودريغيز دي ميلو، والذي قال خلال مؤتمر يوم الأربعاء في ساو باولو: "لقد كنا بدون أمطار لأكثر من 130 يوماً وكان لهذا تأثير سلبي على إنتاج القهوة في عام 2024".

ومن المتوقع أيضاً أن تظل إمدادات حبوب روبوستا ( العقود الآجلة للقهوة ) ضيقة حتى بدء الحصاد في فيتنام، أكبر منتج للصنف المستخدم في القهوة الفورية ومزيج الإسبريسو. ومن المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة منطقة زراعة البن في البلاد هذا الأسبوع، بحسب الأسواق العربية.

وكتب تاجر القهوة الأوروبي List + Beisler في تقرير: "مع استمرار الاضطرابات المرتبطة بالمناخ في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، من المرجح أن يظل اتجاه السوق غير متوقع ومتقلب". وهذا "يجعل التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك عبر سلسلة التوريد".