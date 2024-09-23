عاجل
انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة حزب الله يقصف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير التربية والتعليم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

وأثنى البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.

وزير التربية والتعليم: نتجه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة، ضمن مناهج التربية الدينية للمراحل الدراسية المختلفة، بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وحضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء الجمهورية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024. 

ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمتابعة تنفيذ القرارات الوزارية وانتظام الدراسة في جميع المدارس. 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف تحقيق عام دراسي منضبط، وإعادة الطلاب إلى المدارس.

مواد متعلقة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024

جامعة الجلالة تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج تكنولوجيا العلاج التنفسي

الإعلان عن منح تشيفننج لدراسة الماجستير ببريطانيا

إدراج 62 من علماء جامعة عين شمس بقائمة ستانفورد

إشكاليات توحيد الواجب المنزلي لطلاب المدارس

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية

جامعة القاهرة تعلن برنامج الـ 100 يوم للقوافل التنموية

تكريم لمياء محمود من كلية الإعلام جامعة القاهرة

الجريدة الورقية