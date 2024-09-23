عاجل
انفجار منصة القبة الحديدية قرب سلفيت في الضفة الغربية.. صورة حزب الله يقصف 4 قواعد عسكرية لجيش الاحتلال بمئات الصواريخ
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

من هو بسام الصباغ وزير خارجية سوريا الجديد؟

بسام الصباغ منصب
بسام الصباغ منصب وزارة الخارجية

تولى بسام الصباغ منصب وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، التي يترأسها محمد غازي الجلالي، وذلك بناء على مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم.

وتولى الصباغ الحقيبة خلفا لفيصل المقداد، الذي عين نائبا للرئيس الأسد، ويأتي تعيين الصباغ في منصب وزير الخارجية والمغتربين في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات أمنية وجيوسياسية.

 

بسام الصباغ 

الصباغ دبلوماسي سوري عريق، شغل العديد من المناصب الحيوية آخرها نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ أغسطس 2023، وقبل ذلك منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة (22 نوفمبر 2020 - أغسطس 2023).

 

كذلك شغل الصباغ منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

والصباغ حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للعلوم السياسية من جامعة دمشق في العام 1990، وهو من مواليد مدينة حلب 1969.

 

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر في وقت سابق اليوم، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، وفي إطار التغييرات تولى بسام الصباغ منصب وزير الخارجية والمغتربين بدلا من المقداد.

 

 

مواد متعلقة

مئات العائلات في جنوب لبنان تنزح على وقع القصف الإسرائيلي

100 شهيد لبناني جراء القصف الإسرائيلي على الجنوب

مدارس الإيواء تفتح أبوابها لسكان جنوب لبنان

زيلينسكي:  لا توجد خطة لدى ترامب لوقف النزاع الأوكراني

استشهاد طفل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شرق خان يونس

على خلفية التصعيد بالمنطقة.. إيران تعلن استعدادها لاجراء محادثات نووية

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان

الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور

الجريدة الورقية