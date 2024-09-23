إيرادات فيلم عاشق تتخطى النصف مليون جنيه أمس

جنى فيلم عاشق، بطولة النجم أحمد حاتم، الفنانة أسماء أبو اليزيد، أمس الأحد إيرادات بلغت قيمتها 561 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم عاشق تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، يجسد أحمد حاتم خلاله شخصية طبيب يعالج الإدمان، فيما تلعب أسماء أبو اليزيد دور فتاة مدمنة وتعيش قصة حب مع حاتم ضمن الأحداث، ويظهر محسن محي الدين بدور والدها.

فيلم عاشق

أبطال فيلم عاشق

فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، محسن محي الدين، وسامي مغاوري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم قاسم، والعمل من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

أحمد حاتم في عمر أفندي

وفي سياق متصل، يعرض للفنان أحمد حاتم مسلسل عمر أفندي، عبر شاشة On، بجانب منصة إلكترونية شهيرة.

تدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار من التشويق والإثارة حول شخصية عمر التي يجسدها أحمد حاتم ويقع في حب آية سماحة يعيشان قصة حب رومانسية.

وفي إطار شيق يعود عمر فجأة إلى أربعينيات القرن الماضي ويقع في حب رانيا يوسف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

مسلسل عمر أفندي من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، محمد رضوان.

كانت الشركة المنتجة طرحت بوسترات مسلسل عمر أفندي، بطولة الفنان أحمد حاتم وآية سماحة ورانيا يوسف.

أحمد حاتم ينتظر قصر الباشا

انتهى الفنان أحمد حاتم، من تصوير أجدد أعماله السينمائية وهو فيلم “قصر الباشا”، والمقرر عرضه نهاية العام الحالي 2024.

قصر الباشا يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حول شخصية أحمد حاتم الذي يعمل كاتب روايات بوليسية، ويشارك في بطولة العمل مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

كانت آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية، فيلم السرب الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائي، وحقق إيرادات قياسية قدرت بملايين الجنيهات.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب حول واقعة حقيقة، ويجسد عملية عسكرية قامت بها القوات الجوية المصرية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015 في مدينة درنة الليبية.

أبطال فيلم السرب

ويجمع فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، محمد فراج، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، أحمد فهمي، نيللي كريم، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، إسلام جمال، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد جلال.