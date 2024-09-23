مجلس جامعة المنصورة يعلن الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2024

وافق مجلس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على منح جوائز الجامعة لعام 2024 م لـ 54 عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالجامعة من إجمالى 123 متقدم وقد حصلت كلية العلوم على 12 جوائز وكلية الصيدلة على 11 جوائز وكلية الهندسة على 8 جوائز

كلية الطب البيطري على 8 جوائز وكلية الطب على 3 جوائز وكلية طب الاسنان على 3 جوائز وجائزتان لكلية الحقوق وجائزتان لكلية السياحة والفنادق وجائزتان لكلية التجارة وجائزة واحدة لكلية الحاسبات والمعلومات وجائزة واحدة لكلية التربية النوعية وجائزة واحدة لكلية التربية.

مجلس جامعة المنصورة يعلن الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2024م.



وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الفائزين بجوائز الجامعة مؤكدًا أن جامعة المنصورة تعد منارة للعلم، وبيت خبرة كبير في مجال البحث العلمي، مشيرًا أن منح الجوائز يأتي في إطار سياسة الجامعة التي تهدف إلى دعم وتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس ذوي الجهد المتميز بحثيًا وتعليميًا وخدميًا اهتماماً كبيراً بدفع عجلة الابتكار والتطوير، والعمل على إعداد جيل من الباحثين والعلماء القادرين على مواجهة تحديات العصر، وتقديم الحلول المبتكرة التي تسهم في تقدم المجتمع وازدهاره.



كما أشار أن الفائزين بجوائز الجامعة سيتم تكريمهم غدًا الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 م خلال احتفالية عيد العلم الخامس عشر والتي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة. وجاءت الجوائز وأسماء الفائزين كالتالي:-



أولا: جائزة الجامعة التقديرية وقيمتها (مائة ألف جنيه) تم منحها فى مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب، الدكتور احمد جمال الدين عبد الفتاح موسى الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق.

- مجال العلوم الطبية الصيدلية الدكتور بدير على الدين حسن الباز الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة المسالك بكلية الطب.

مجال العلوم الاساسية الدكتور عوض ابراهيم أحمد محمد الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات الدكتور أحمد محمد حامد قنديل الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.



ثانيًا: جائزة الجامعة للتفوق العلمي وقيمتها (خمسون ألف جنيه).

مجال العلوم الأساسية الدكتور علا أحمد السيد الجمال أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتور جمال محمود عبد الفتاح عوف أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم

مجال العلوم الصيدلية تم منحها مناصفة بين الدكتورة شاهندة متولي عثمان المسيري أستاذ بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية كلية الصيدلة، الدكتوروئام نبيل السيد إبراهيم أستاذ بقسم الكيمياء العقاقير كلية الصيدلة.

مجال العلوم الهندسية والرياضيات والحاسبات الدكتورمحمد عطية محمد عبد الرحمن أستاذ بقسم الهندسة الانشائية كلية الهندسة

مجال العلوم البيطرية والزراعية لدكتور ايمان زهران عبد الحميد أستاذ بقسم طب الاحياء المائية بكلية الطب البيطري



ثالثا: جائزة الجامعة التشجيعية وقيمتها (خمسة وعشرون ألف جنيه) وتم منحها ألى الدكتورأحمد محمد متولي عوض أستاذ مساعد بقسم هندسة الأشغال، الدكتورمحمود محمد سعفان السيد أستاذ مساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، الدكتورمحمد عبد العال لطفي أستاذ مساعد بقسم النبات، الدكتورشادي محمد محمد الدفراوي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء، الدكتور سمر ثروت رضوان أستاذ مساعد بقسم الباطنة العامة، الدكتورمصطفى محمد سعد أحمد شلبي أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة، الدكتورداليا حسن أحمد الكاشف أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم، الدكتور يحيى محمد أمين الدياسطي أستاذ مساعد بقسم العقاقير، الدكتورمحمد عبده محمد حسن رزق أستاذ مساعد بقسم الأمراض الباطنة والمعدية والأسماك، الدكتورعلا على السيد حبته أستاذ مساعد بقسم الطب الشرعي والسموم والإجراءات البيطرية، الدكتورمحمد أحمد محمد غنيم مدرس بقسم إدارة الأعمال، الدكتورمحمد أحمد محمود محمد السعيد مدرس بقسم الدراسات الفندقية.



رابعاً: جائزة الجامعة لأحسن رسائل الماجستير والدكتوراه :

درجة الدكتوراه وقيمتها (خمسة عشر ألف جنيه) – جائزة درجة الدكتوراه تم منحها لكلا من: -

الدكتور شيماء إبراهيم عبده إبراهيم مدرس بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، الدكتور نرمين عادل السيد صابر مدرس بقسم الكيمياء الدوائية، الدكتورراندا هانئ إسماعيل عوضين مدرس بقسم الصيدلانيات، الدكتورأحمد محمد عوض شطا مدرس بقسم الادوية والسموم، لدكتور سماء فوزي عثمان عبد المحسن مدرس بقسم الهندسة الكهربية، الدكتورمحمد زكي الخضر علي مدرس بقسم الهندسة الكهربية، الدكتورهالة أحمد على عكاشة مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات، الدكتور اسلام عبد الغفار اسلام رزق مدرس بقسم الكيمياء، الدكتور علا رجب عبد العزيز موسى مدرس بقسم الكيمياء، الدكتور سارة سعد إبراهيم عبد العزيز مدرس مساعد بقسم النبات، الدكتورمنه الله أشرف أبو الوفا مدرس مساعد بقسم الفيزياء، الدكتورعمار طه محمد يوسف مدرس مساعد بقسم الاستعاضة السنية المثبتة، الدكتورايمان حمزة محمد أحمد البلاسي مدرس مساعد بقسم العلاج التحفظي.



2- درجة الماجستير وقيمتها (عشرة ألاف جنيه) وتم منحها لكلا من: عبد الرحمن أحمد محمد حامد قنديل معيد بقسم هندسة القوي الميكانيكية، أسماء محمد محمد عبد اللطيف أبو العز معيده بقسم الهندسة الكهربية، هبه أشرف محمد شعراوي معيده بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، منى عبد الله عبد الله سالم معيده بقسم البكتريا والمناعة والفطريات، ايمان يسري السيد محمد حنيش معيده بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، نعمت طارق محمود عبد الهادي معيده بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية مناصفة، مريم صادق عبد المقصود إبراهيم، معيده بقسم الكيمياء الدوائية مناصفة، أشيماء سعد زكي أبو المعاطي معيده بقسم تقويم الأسنان، عائشة نشأت على محمد الدسوقي معيده بقسم الرياضيات، هاجر على على مجاهد معيده بقسم الكيمياء، عزيزة محمد طلعت هلال إسماعيل معيده بقسم الاقتصاد المنزلي، علاء صلاح عثمان حسن معيده بقسم المواد الاجتماعية (الجغرافيا الطبيعية)، نهلة عيد أحمد أحمد معيده بقسم الاقتصاد، محمود نعيم عباس معيد بقسم الدراسات الفندقية.



خامسًا: جائزة أفضل قسم علمى وعددها 6 جوائز قيمتها (مائتان ألف جنيه) لكل جائزة وتم منحها على النحو التالى: مجال العلوم الطبية والصيدلية الكيمياء الحيوية كلية الصيدلة، مجال العلوم الأساسية وعلوم الحياة: قسم الصحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء وقسم الصحة والامراض المشتركة كلية الطب البيطري

مجال العلوم الإنسانية والآداب والفنون: قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية الحقوق.