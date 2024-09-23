محامي عباس أبو الحسن: انتهاء إجراءات دفع الدية

قال حسن أبو العينين، محامي الفنان عباس أبو الحسن، إنه تقدّم بأوراق ومستندات إلى رئيس المحكمة جنح الشيخ زايد، تفيد بتنازل أسرتي السيدتين (المتوفاة والمصابة) في حادث الدهس، عن الحق المدني والجنائي.

وأضاف المحامي أنه لا توجد أي خلافات بين موكله وأسرتي الضحيتين، وأن الفنان عباس أبو الحسن على تواصل مستمر مع الأسرتين للاطمئنان عليهما.

دفع الدية

وأوضح أن الفنان وأسرتي الضحيتين اتفقوا على دفع الدية لأهل السيدتين المتوفاة والمصابة، وتم الاحتكام للقواعد الإسلامية في “الدية”.

وأشار المحامي إلى أن السبب الرئيسي وراء تنازل أسرتي الضحيتين عن القضية هو موقف الفنان عباس أبو الحسن عند وقوع الحادث، حيث إنه لم يهرب من المكان، بل نزل من سيارته وحملهما وتوجه بهما إلى مستشفى الشيخ زايد وتحمل تكاليف العلاج.

وتنازلت أسرتا ضحيتي حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن لهما، عن الحق المدني، وقررتا التصالح مع الفنان.

وكانت النيابة أمرت بصرف أبو الحسن من سراي النيابة، بعد الاستماع إلى أقواله في واقعة دهس سيدتين ووفاة إحداهما.

ووجهت النيابة الى الفنان عباس أبو الحسن تهمة القتل الخطأ والإصابة في حادث تصادم سيارته بسيدتين بطريق المحور المركزي بأكتوبر، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، ووفاة إحداهما.

وكانت إحدى الضحيتين توفيت داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، متأثرة بإصابتها في الحادث.

وتبيّن أن السيدة المتوفاة لديها ثلاثة أطفال في أعمار مختلفة، وأنها كانت تعمل بمدينة 6 أكتوبر، وأصيبت هي وسيدة أخرى نتيجة اصطدام سيارة الفنان بهما خلال عبورهما الطريق للذهاب إلى عملهما.



وبعد الحادث، نشر أبو الحسن عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة لقدمه المصابة، وقال إنه خضع لجراحة دقيقة ناجحة في ساقه اليمنى.

وأوضح عباس أبو الحسن، أن الجراحة جاءت بسبب قطع في وتر إكيليس، لعدم تحمله ضغط وزن السيارة الهائل خلال محاولته إنقاذها.

وقال “حاولت باستماتة رفع السيارة وقلبها على جانبها لإنقاذ السيدة التي علقت ملابسها بمجموعة الحركة الخلفية للسيارة”.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته خلال سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية، في حادث دهس الفنان لسيدتين في الشيخ زايد، بأنه لم يهرب من موقع الحادث وإنما طلب الإسعاف فور وقوع الحادث.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن أبو الحسن سلم نفسه إلى قوات الشرطة، مؤكدًا أنه لم يقصد الاصطدام بهما وإنما تفاجأ بهما أمام السيارة مما أسفر عن إصابتهما ولم يتمكن من السيطرة على عجلة القيادة.

