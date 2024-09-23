رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا صينيًّا من مقاطعة "جوانجدونج"

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا صينيًّا من مقاطعة "جوانجدونج"، برئاسة السيد/ Liu Hongbing، نائب محافظ الحكومة الشعبية للمقاطعة، والسيد/ Zhang Chaoyang، الوزير المفوض ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة الصينية بالقاهرة؛ بحضور عدد من قيادات الهيئة، يأتي اللقاء لبحث سبل التعاون مع مقاطعة "جوانجدونج" في ضوء الجهود الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين خلال العامين الماضيين، لتعميق الشراكة مع الجانب الصيني.

وخلال اللقاء استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تملكه من مناطق صناعية ولوجستية تتكامل مع موانئها التابعة على البحرين الأحمر والمتوسط التي تسمح بنفاذية غير مسبوقة للأسواق العالمية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وأشار إلى ما تقدمه المنطقة الاقتصادية كنموذج لدعم سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، كما أوضح جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، حيث تمكنت المنطقة الاقتصادية من تقديم خدمات تموين السفن بالوقودين التقليدي والأخضر.

كما تطرق وليد جمال الدين إلى عرض القطاعات الصناعية والخدمية المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل: (صناعة السيارات والمحللات الكهربائية وقطاع الأجهزة الطبية وتصنيع الأجهزة المنزلية وغيرها), وأشار كذلك إلى قدرة المناطق الصناعية على استقطاب مختلف أنواع الصناعات، كما لفت إلى الجولة الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالصين مؤخرًا التي تضمنت توقيع عقود 6 مشروعات جديدة بإجمالي استثمارات تتخطى1.067 مليار دولار ما يمثل نجاحًا للتعاون مع الجانب الصيني خاصة بمنطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة, التي شهدت مؤخرًا وضع حجر أساس مصنع "كيميدى للكيماويات" باستثمارات 30 مليون دولار، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتز بالشراكة الناجحة مع الاستثمارات الصينية وتسعى لاستقطاب المزيد.

من جانبه أعرب نائب محافظ الحكومة الشعبية لمقاطعة "جوانجدونج" الصينية عن سعادته بحفاوة الاستقبال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مثمنًا الجهود التي تقدمها لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مبديًا تطلعه للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبيل جذب مزيد من الشركات الكبرى العاملة في مقاطعة جواندونج، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية للبلدين من ازدهار على الأصعدة كافة.