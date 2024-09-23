اليوم.. فتح باب ترشيح تنسيق الأزهر 2024| رابط مباشر لتعديل رغباتك

يبحث طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية عن تنسيق الأزهر 2024؛ حيث تم فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد إلكترونيًا بداية من اليوم الإثنين وحتى مساء الأربعاء القادم، وقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر 2024 قرابة 77 ألف طالبٍ وطالبةٍ،وفتحت جامعة الأزهر باب تسجيل الرغبات للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية الأزهرية هذا العام من السبت 7 من سبتمبر وحتى الخميس 12 من سبتمبر 2024م.

فتح باب تعديل الترشيح

أعلن الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أن تعديل الترشيح متاح للطلاب والطالبات مع الإلتزام بالحد الأدنى والتوزيع الجغرافي، لافتًا إلى أن تعديل الترشيح يكون من خلال الدخول عبر هذا الرابط هنا

خطوات نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024؛ فور الإعلان عنها من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

2- ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- ويليها كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4- الضغط على عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول والثانى، الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 فور الإعلان عنها رسميًا اليوم الأحد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــا.

تنسيق الأزهر 2024

وأشار رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى في تنسيق الأزهر 2024 لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالبا وطالبة

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %