مؤسسة بهية تفوز بجائزة أفضل حملة ليوم السرطان العاملي لعام 2024

فازت مؤسسة بهية عضوالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجائزة أفضل حملة ليوم السرطان العاملي لعام 2024 ، خلال حفل المؤتمر العاملي للسرطان في جنيف الذي ينظمه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان.

ويمثل هذا الفوز تتويج لجهود فريق عمل مؤسسة بهية، بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقد تمكنت المؤسسه بفضل هذا التعاون من تنفيذ حملة توعيه واسعه النطاق حول مرض السرطان وتقديم الدعم اللازم للمرضى وعائلاتهم.

وأفادت المؤسسة، أن هذا الإنجاز يعكس إلتزام مؤسسة بهية بتحسين حياة مرضى السرطان في مصر، مشيرة إلى أن هذا الفوز هو تتويج لجهود فريق عمل المؤسسة بدعم من شركائهم في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.

كما اعربت مؤسسة بهية عن خالص شكرها لوزير الصحة على ادعم المتواصل لمرضى السرطان في مصر مؤكده ان زيارته لمؤسسة بهية وكلماته الطيبة كانت مصدر إلهام كبير لفريق العمل.