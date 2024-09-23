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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدور لمشروعات حياة كريمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاجتماع الموسع بحضور كافة الجهات التنفيذية والشركات والهيئات لعرض الموقف التفصيلي لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز زفتى ونسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات وتذليل كافة المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية.

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

 جاء ذلك بحضور  الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع ، تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية.

 ووجه بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل ، مؤكدا أن هدف المشروعات هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كافة الجهات وتوحيد الجهود، و العمل فى إطار رؤية عمل تتكاتف بها الجهات للدفع بعجلة العمل بالمشروعات ، مما يحقق التطوير الشامل لقرى مركز زفتى والارتقاء بمستوى الخدمات وأيضًا العمل وفقًا لاستراتيجية ومنهجية محددة.

وأكد أن المحافظة تتابع عن كثب مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بشكل دورى ، وأوضح أيضًا أن المحافظة تعمل على تذليل اى معوقات تواجه عمليات التنفيذ،  لنهو كافة الأعمال بتلك المشروعات وتحقيق الاستفادة منها لخدمة أهالي الريف وتطوير الريف المصري.

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