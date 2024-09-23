جامعة سوهاج تنظم معسكرا كشفيا بمشاركة ٧٥٠ طالب لإعداد قادة الكشافة

انطلقت فعاليات المعسكر الدراسى الكشفى لإعداد قادة الكشافة والمرشدات لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.

وذلك في إطار تنفيذ الجامعة لعدد من الأنشطة التطوعية والمشاركات المجتمعية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الهدف من المعسكر هو إعداد قادة الكشافة والمرشدات، و إكساب الطلاب المشاركين مجموعة من المهارات والخبرات الكشفية والحياتية وتنمية وتعظيم روح الولاء والانتماء للوطن من خلال التدريب علي الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال محاضرات عملية ونظرية خلال فترة المعسكر، وتحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وقال الدكتور مؤمن عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والمشرف العام علي المعسكر انه يتم تنظيم فعاليات المعسكر على أرض ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات، علي مدار ٣ أيام، ويشارك به عدد 750 طالب وطالبه من طلاب الفرقة الثالثة.

وأشار الدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر الي انه تم تقسيم الطلاب الي ثلاث معسكرات رئيسية، المعسكر الاول يضم قسم المناهج وتدريس التربية الرياضية والمعسكر الثاني يضم قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، و المعسكر الثالث والاخير يضم قسم الإدارة الرياضية والترويح.