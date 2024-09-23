رئيس "جدير جروب": أسعار العقارات ستشهد ارتفاعاً بعد انتهاء معرض سيتي سكيب

إطلاق مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة..

قال المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس ادارة جدير جروب وعضو مجلس ادارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ، إن الشركة تحرص على التوسع بالسوق المصرية وتنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة للقطاع .

أضاف انه من المتوقع حدوث زيادات جديدة فى أسعار العقارات بعد انتهاء معرض سيتى سكيب 2024 .



أكد أبو الخير ، ان "جدير جروب" اطلقت مؤخراً " مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة على مساحة 14 فداناً بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقرب من شارع التسعين الشمالي وهو مشروع يتمتع بموقع مميز للغاية بالقرب من أشهر معالم القاهرة الجديدة وبجوار اكبر المشروعات والذي يتميز بتقديم منتج عقاري متميز ويلبي احتياجات العملاء ويهدف الي خلق مجتمع عمراني متكامل من خلال مجموعة من الأسس التي تزتكز عليها جدير جروب في بناء علامة تجارية مختلفة بآعلي جودة للعميل .

واضاف ان الشركة طرحت المرحلة الاولي فى يناير الماضي وتم بيعها فى ساعات قليلة نظراً لتميز المشروع من حيث الموقع والمواصفات الخاصة بالمساحات والتصميمات التي تحاكي المعمار القديم والحديث بواجهات تحقق الاستدامة و ،التشطيب و التجربة المعيشية وايضاً الاسعار التنافسية التي تحقق مبدآ الفائدة مقابل القيمة .

واوضح أن الشركة ستطرح وحدات مميزة بنماذج مختلفة ومتنوعة من المشروع خلال معرض سيتى سكيب وستتراوح المساحات من 60 الى 300 متر كاملة التشطيب بانظمة سداد وتسهيلات مختلفة وتنافسية تناسب جميع العملاء المستهدفين ، وتقدم خلال المعرض عرض خاص يتمثل فى " 0" مقدم وتقسيط حتى 10 سنوات والاسعار تبدأ من 4.8 مليون جنيه .

وتابع أن مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة عبارة عن مشروع عمراني متكامل يضم عمارات سكنية بارتفاع ارضى و6 ادوار بالاضافة الى مول تجاري وشقق فندقية لم يتم الإعلان عنها بعد وخدمات متنوعة تهدف الي تحقيق التناغم وروح المجتمع التي تم عمل دراسات تسويقيه لها لتحقق احتياجات و تطلعات العملاء وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 18 % من اجمالي مساحة الأرض مما يحقق أيضا مساحات خضراء متنوعة بشكل كبير .

ولفت الى ان جدير جروب بدأت فى المرحلة الاولي بسعر بيع للمتر بمتوسط 60 الف جنيه ، بينما يتراوح سعر المتر الان بين 85 الى 90 الف جنيه للمتر ، وترجع الزيادة فى الاسعار الى الطلب الكبير على المشروع وتميز موقعه وثقة العملاء فى الشركة .

واضاف ان الشركة باعت المرحلة الاولي من مشروع جارنت بالقاهرة الجديدة الى الآن وهى الوحدات التى تم طرحها ، حيث تحرص الشركة على اختيار توقيتات مدروسة للطرح وسيتم طرح المرحلة الاخيرة بعد الانتهاء من الانشاءات بالكامل لتتاح وحداتها تسليم فوري .

واشار الى ان استشاري المشروع هو شركة معمار جروب والتى نفذت مشروعات كبري وتعمل فى 3 دول أخري بخلاف مصر وهى الامارات والمملكة العربية السعودية وقطر .

ولفت الى ان الشركة تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ مشروعاتها .

ويعمل تحت مظلة جدير جروب 4 شركات هي: جرو للمقاولات ، بنتيرا للتشطيبات والتصميمات الداخلية، وجدير العقارية "، وجدير للتطويرالعقارى وهى الذراع التطويري لمجموعة جدير جروب.

واوضح المهندس محمود ابو الخير ، أن حجم استثمارات الشركة وصل حالياً الى 20 مليار جنيه وذلك فى الفترة من 2021 الى 2024 .

وتمكنت جدير جروب من تطوير نحو 150 الف متر مربع وجاري التوسع بتنفيذ مشروعات اخري فى إطار رؤية المجموعة بحجم الفرص الكبري بالسوق المصري .

واشار الى ان جدير جروب تستعد لتسليم نحو 30 مشروعاً خلال نوفمبر المقبل بإجمالي وحدات يتخطي 450 وحدة .

واضاف ان عدد الأسر التى تسلمت بالفعل وحدات بمشروعات الشركة يتخطي حالياً 1000 أسرة وسيتم زيادة ذلك الرقم فى إطار التسليمات المستمرة خلال العام الجاري .