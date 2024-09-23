جنوب الوادي تدرس إنشاء رابطة لخريجي الجامعة

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إنشاء مركز تميز التعليم والتعلم ورابطة خريجي جامعة جنوب الوادي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري وميكنة العمل لتعويض النقص المستمر في الجهاز الاداري ومراجعة البنية التحتية للتعليم ومراجعة المناهج التعليمية وكفاءة المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.

وعقد رئيس الجامعة، اجتماعا بفريق مركز التخطيط الاستراتيجي ودراسات المستقبل بالجامعة وذلك لمناقشة اهمية العوامل الاستراتيجية ووزنها اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي 2023/2024 – 2027/2028 .

بحضور الدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة والدكتور محمد السيد نائب مدير المركز ، وعدد من فريق اعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بضرورة الاهتمام بالعديد من المرتكزات الرئيسية في اعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة ومنها الهوية البصرية الداخلية والخارجية الجاذبة للجامعة في كل جوانبها وتفاصيلها وتعظيم الموارد الذاتية للجامعة والحد من الهدر وتقييم دور الجامعة في المبادرات الوطنية.

وتطوير ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتدريب الباحثين وتحفيزهم وتدويل المؤتمرات والمجلات العلمية، واعادة هيكلة الدراسات العليا وربطها باحتياجات المجتمع والاهتمام بالبيئة من خلال التوسع في المساحات الخضراء والطاقة النظيفة وتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع.



الخطة الاستراتيجية:

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، اجتماع بفريق مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعه وذلك لاستعراض مخرجات جلسات العصف الذهني بشان التحليل البيئي اللازم لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادى.

وفي بداية الاجتماع عرض مدير المركز ملخص ما قام به فريق اعداد الخطة الاستراتيجية من إنجاز لمهام جلسات للعصف الذهني مع المعنيين من منسوبي الجامعة خلال الشهور الماضية، وأيضا استعراض الخطوات التالية المستهدف القيام بها لإنجاز الخطة الاستراتيجية الجديدة.

و عرض رئيس الجامعة عدد من الآراء والتوجيهات بشان مخرجات التحليل البيئي وذلك اتساقا مع رؤية سيادته التطويرية للجامعة ومع خبرة سيادته في العام الاول لرئاسة الجامعة من 1 أغسطس من العام الماضي وحتى الان ، ومن قبلها خبرته خلال عمله نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ومن خلال خبراته في تطوير السياسات التعليمية داخل وخارج مصر. وفي تلك التوجيهات قام فريق مركز التخطيط الاستراتيجي بتحديث نتائج التحليل البيئي اللازم لإعداد الخطةالاستراتيجية الجديدة لجامعة جنوب الوادي.