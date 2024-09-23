الشيوخ: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تعبير عن رأي الوطن العربي

علق النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، على مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك، قائلا: "خطوة تعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تمكين الشباب على الساحة الدولية".

وأضاف القط، في تصريحات إعلامية له، أن تلك المشاركة هى نتاج لمجهود كبير وتعب خلال سنوات ماضية، ومشاركة المنتدى بقمة المستقبل تعبير عن رأي الوطن العربي والقارة الإفريقية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "لجنة الشباب بالأمم المتحدة لديها تقارير تشيد بمنتدى شباب العالم وممثليه، وهذا تعبير إيجابي ودعم للدبولوماسية الشبابية في الخارج".

واعتبر أن مشاركة شباب مؤهلين ومدربين في المنتدى تعكس صورة إيجابية لمصر كدولة رائدة في هذا المجال، مؤكدا أن الشباب المصري مؤهل للمشاركة الفعالة في صنع القرار.

واختتم النائب محمود القط، أن من أبرز الأهداف التي وجه بها الرئيس السيسي في 2016 هو مشاركة الشباب في المناصب القيادية، ويكونوا خير ممثلين لمصر والشرق الأوسط في المحافل الدولية.

ويختتم اليوم منتدى شباب العالم اليوم، مشاركته في قمة المستقبل والتي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاءت مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.