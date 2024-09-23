النادي الثقافي المصري بنيويورك: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل خطوة مهمة

أكد نشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، ورئيس التحالف الدولي للمصريين في الخارج، أن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك، خطوة هامة تسلط الضوء على دور الشباب المصري في الساحة الدولية.

وأضاف زنفل، في تصريحات خاصة للوفد، أن مشاركة المنتدى بقمة المستقبل بنيويورك تأتي في إطار رؤية مصرية واضحة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في مختلف المجالات، فهو يعكس رؤية القيادة السياسية المصرية بشأن تمكين الشباب من قيادة المستقبل.



وأشار نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، إلى أن مشاركة الشباب المصري في القمة تعزز من صورة مصر كدولة تهتم بإعداد جيل جديد قادر على الابتكار والمشاركة في القضايا العالمية، كما تؤكد على أهمية دعم الدولة المصرية لقدرات الشباب في مختلف المجالات.

هذا ويختتم اليوم منتدى شباب العالم اليوم، مشاركته في قمة المستقبل والتي تُعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجاءت مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل جزءًا من جهوده المستمرة لتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية الكبرى بما يشمل الأمن والسلام الدوليين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي لبناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.

