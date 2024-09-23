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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

سامي مغاوري ضيف شرف في فيلم "المستريحة"

سامي مغاوري
سامي مغاوري

انضم الفنان سامي مغاوري، إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"، الذي تلعب بطولته النجمة ليلى علوي، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، تحت إدارة المخرج عمرو صلاح.

ويظهر مغاوري، في الفيلم كضيف شرف، حيث يسهم في تحريك الأحداث وتغيير مجراها.

وقد أعرب المخرج عمرو صلاح، عن سعادته بمشاركة سامي مغاوري، مشيرًا إلى أن حضوره يضيف قيمة كبيرة للفيلم ويرفع من مستوى الكوميديا، نظرًا لما يتمتع به مغاوري من أسلوب خاص ومتميز في التمثيل الكوميدي، والذي يحظى بقبول واسع لدى مختلف الفئات العمرية من الجمهور.

أبطال فيلم المستريحة 

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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