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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أندية سيتي كلوب تفتح ملاعبها لمبادرة "حالمون"

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية سيتي انطلقت اليوم مبادرة "حالمون" في مصر بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية وجامعة لايبزج الألمانية وتهدف إلى دعم الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة لم تتح أمامهم فرص المشاركة الرياضية.
ومن المقرر أن تتخذ المبادرة ملاعب سيتي كلوب مركزاً لانطلاقها نحو تحقيق عملية التحول المطلوبة لهؤلاء الأطفال وتزويدهم بكل سبل بناء الثقة بينهم وبين مجتمعاتهم وتطوير مهاراتهم الحياتية لرسم مستقبل مشرق لهم.
حضر افتتاح المبادرة أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي رئيس قطاع النشاط الرياضي ومحمد مصطفى نائب رئيس القطاع وهشام الفقي مدير التسويق بشركة استادات وأحمد أبو بكر مدير سيتي كلوب فرع العبور.
وتأتي المشاركة في المبادرة التي تستمر حتى ٢٠٢٦ ضمن استراتيجية استادات وسيتي كلوب في الاهتمام والمشاركة في كافة المبادرات الوطنية والاجتماعية.

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