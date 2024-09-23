عاجل
الاحتلال يقصف بلدات الجنوب وحزب الله يرد برشقة صاروخية على حيفا الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف واستشهاد طفلين من عائلة سعد جنوب لبنان
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم

كورنيش شبين الكوم
كورنيش شبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي غرب ، لمتابعة أخر مستجدات الموقف الحالي لنسب الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تضم أعمال خرسانية وبرجولات وبلاط الانترلوك وزراعة أشجار ونخيل.

ووجه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في أقرب وقت وتزويده بأعمدة ديكوريه حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمترددين على العاصمة .

وأكد أننا مستمرون في رفع المستوى الجمالى والحضاري بنطاق المحافظة وذلك من خلال تبني خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي .
 

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

مواد متعلقة

تحميل الطلاب بالمجان.. إطلاق مبادرة "فينا الخير" لسائقي المنوفية

جامعة المنوفية تستعد لاستقبال الطلاب الجدد وبدء العام الدراسي الجديد

استجابة للأهالي.. هدم مدرسة نجع المساعيد تمهيدًا لإعادة البناء بالمنوفية

إحالة واقعة تشغيل أغاني مهرجانات خلال استقبال طلاب مدرسة بالمنوفية للتحقيق

حضر الطلاب وغاب المعلم.. إعتصام أولياء الأمور داخل مدرسة بالمنوفية|فيديو

“دلع بنات”.. أغاني المهرجانات تصدح في مدارس المنوفية

بالشكولاتة والاعلام مدارس المنوفية تستقبل طلابها في العام الدراسي الجديد| صور

انضمام طب المنوفية الأهلية للدليل العالمي لكليات الطب
الجريدة الورقية