محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي غرب ، لمتابعة أخر مستجدات الموقف الحالي لنسب الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تضم أعمال خرسانية وبرجولات وبلاط الانترلوك وزراعة أشجار ونخيل.

ووجه بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في أقرب وقت وتزويده بأعمدة ديكوريه حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمترددين على العاصمة .

وأكد أننا مستمرون في رفع المستوى الجمالى والحضاري بنطاق المحافظة وذلك من خلال تبني خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي .



وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.