صبحي: نسعي أن تكون مصرقبلة للسياحة العلاجية والتأهيلية بالشرق الأوسط

وزير الرياضة يبحث تطوير مراكز الطب الرياضي

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء اللجنة الطبية العليا بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك لبحث آليات تطوير مراكز الطب الرياضي التابعة للوزارة .

وأوضح وزير الشباب والرياضة أننا نمتلك في كل محافظة من محافظات مصر وحدة متخصصة للطب الرياضي علي مساحات متنوعة .

وأيضا لدينا مراكز طبية كبيرة متخصصة في مدينة نصر والسويس بالإضافة الي الوادي الجديد .

ونوه وزير الرياضة نعمل علي ان ايجاد مراكز طبية متخصصة متكاملة للرياضيين تستوعب وتقدم اعلي الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية بحيث تكون تلك المراكز وجهات سياحية قوية للسياحة الرياضية في الشرق الأوسط ونحن بدورنا نسعي الي أن تكون مصر مركزاً مميزاً لجذب العديد من الراغبين في التأهيل الطبي علي المستوي الرياضي واستقطاب جميع الرياضيين المصريين لعمل العمليات الرياضية وتأهيلهم رياضياً وطبياً في تلك المراكز من خلال توفير افضل الخبراء في المجال الطبي " المصريين والأجانب " مؤكدا ان مصر لديها العديد من الخبراء والأكفاء علي المستوي الطبي وسوف نسعي للاستعانة بهم في تقديم تلك الخدمات للاعبينا بمختلف الألعاب .

وأشار "صبحي " لدينا لجنة للاستثمار علي اعلي مستوي وسيتم طرح تلك المراكز حتي يتم تحقيق افضل استفادة من تلك الأماكن والمستشفيات المتميزة.

حضر اللقاء الدكتور حازم خميس استاذ القلب ومدير مستشفي وادي النيل والدكتور شريف وديع استاذ الرعايات الحرجة ومستشار وزير الصحة والدكتور مجد فؤاد استاذ المخ والأعصاب طب عين شمس والدكتور طارق يوسف استاذ الباطنة ومدير مستشفي الدمرداش ولواء طبيب هشام السلمي استشاري الطب الطبيعي والتأهيل بالقوات المسلحة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.