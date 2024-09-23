“لاتنساقوا وراء الإشاعات”.. مياه قنا تكشف الحقيقة

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، بيانا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، ناشدت فيه السادة الموطنين بعدم الانسياق خلف الشائعات، التى تدور حول عدم صلاحية مياه الشرب.

وذكر البيان أن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمدينة تقوم بكافة الاختبارات، مؤكدة مطابقة مياه الشرب لجميع المواصفات القياسية .

من ناحية أخرى قامت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، اليوم الاثنين، بتنفيذ حملة توعية بحاجر خزام، وذلك بمشاركة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والصحه ووحدة السكان بالمحافظه والتضامن الاجتماعي للتعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ( المشروع القومي للتنمية البشرية وما له من أهمية كبيرة من أجل مجتمع أكثر وعيا وتقدما ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني وتحقيق استفادة من جميع موارد الدولة وخدماتها بصورة عادلة.

وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة ( المشروع القومي للتنمية البشرية ) مياه قنا تنظم حملة توعية بمقر وحدة صحة حاجر خزام .

تضمنت تلك الحملة أيضا التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والسلوكيات الإيجابية نحو التعامل مع المياه ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي .

وقد أشاد المهندس رجب عرفه خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بالمبادرة الرئاسية ( بداية ) وانها اهتمام القيادة السياسية بتنمية العنصر البشري وزيادة وعيه وبناء القدرات والكفاءات المصرية التي تقود مصرنا الحبيبة إلى مستقبل أفضل .

نائب محافظ قنا يشهد بدء تشغيل شادر نجع حمادي الجديد

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، بدء تشغيل شادر نجع حمادي الحضارى الجديد ضمن خطه التنميه العمرانية، والذي يقع على مساحة 4 آلاف متر، ويضم 61 بائكة بمساحة 228 مترا تقريبا لكل بائكة، وجرى تصميمه بشكل حضاري ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري، ومسجد و كافتيريا.

وقال نائب محافظ قنا، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء الشادر بلغت 40 مليون جنيه، وتم نقل جميع التجار الذين لديهم «باكيات» بمنطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد بجوار قرية بركة، حيث تم توقيع عقود ايجاريه جديدا طبقا للقانون، ووفقا للقيمة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة.

وأضاف عمر، أن الشادر الجديد سوف يسهم في تيسير السيوله المرورية، و الحد من الزحام داخل مدينة نجع حمادي، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، لافتا إلى أنه يضم كافة المرافق اللازمة.