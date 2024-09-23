عاجل
جيش الاحتلال يطالب سكان البقاع اللبناني بالخروج من منازلهم
الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

78 حالة محتجزة بمستشفيات أسوان حتى الآن

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان في الوقت الحالي بلغ 78 حالة بمستشفيات أسوان يتماثلون للشفاء.

 

نزلات معوية في أسوان

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مستشفي أسوان، أن بعض الحالات المصابة بنزلات معوية لم تصل المستشفي في الوقت المناسب.

وأوضح  نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان،  واحتاجت إلى الرعاية الصحية مثل تركيب محاليل أو المتابعة الصحية لها، وصل إلي 168 حالة، وذلك بسبب أنها لم تصل المستشفى للعلاج في الوقت المناسب خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء. 

وأشار  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إلي أن كافة الحالات استقرت، ويوجد 36 حالة في العناية تتماثل للشفاء، والمستشفيات التي استقبلت الحالات تصل إلى 4 مستشفيات في أسوان.

مواد متعلقة

وزير الصحة يكشف حقيقة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي بأسوان

وزير الصحة: إجمالي الوفيات 5.. ولم نتأكد من ارتباطه بمياه الشرب

وزير الصحة: أزمة أسوان شائعة.. والدولة لا تخفي شيئًا

خلال 12 يومًا.. 480 حالة مصابة بالنزلات المعوية بأسوان

وزير الصحة: مستشفيات أسوان تعمل بشكل طبيعي.. ونسبة الإشغال 37 %
الجريدة الورقية