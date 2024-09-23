78 حالة محتجزة بمستشفيات أسوان حتى الآن

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان في الوقت الحالي بلغ 78 حالة بمستشفيات أسوان يتماثلون للشفاء.

نزلات معوية في أسوان

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مستشفي أسوان، أن بعض الحالات المصابة بنزلات معوية لم تصل المستشفي في الوقت المناسب.

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، أن الحالات المصابة بنزلات معوية في أسوان، واحتاجت إلى الرعاية الصحية مثل تركيب محاليل أو المتابعة الصحية لها، وصل إلي 168 حالة، وذلك بسبب أنها لم تصل المستشفى للعلاج في الوقت المناسب خرج منهم 49 حالة وباقي 78 حالة يتماثلون للشفاء.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، إلي أن كافة الحالات استقرت، ويوجد 36 حالة في العناية تتماثل للشفاء، والمستشفيات التي استقبلت الحالات تصل إلى 4 مستشفيات في أسوان.