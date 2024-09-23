وزير الصحة: إجمالي الوفيات 5.. ولم نتأكد من ارتباطه بمياه الشرب

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إن إجمالي حالات الوفاة بلغ 5 حالات، مؤكدًا أنه لم يستطع كشف أسباب الوفاة إذا كان مرتبطًا بتلوث مياه الشرب أم لا.

النزلات المعوية في أسوان:

وأضاف عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمستشفى الصداقة بأسوان، أن العينات كافة المأخوذة من مرشحات المياه سلبية لكل الميكروبات، ومنها مرضى فشل كلوي مزمن وأمراض مزمنة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن متوسط الحالي المترددة على مستشفيات أسوان كافة من 8 إلى 19 حالة، والمعدلات الطبيعية على مستوى الدولة المرتبط بالنزلات المعوية لكل 100 ألف مواطن، 2013 متوقع دخولهم المستشفى.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تخفي شيئًا على المجتمع، لافتًا إلى أنه لا يوجد شخص، أو دولة مسؤولة عن المرض، والحديث عن وجود أزمة في أسوان شائعات.

وقال إن الدولة تعلن كل ما يحدث بمنتهي الشفافية، مثلما حدث في جدري القرود، ولا شيء يجعلنا نخفي الحقائق، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا واتصالات بشكل مستمر حتى نطمئن على أهالي أسوان، مؤكدًا أن أسوان مستقرة والمؤسسات كافة تعمل بشكلها الطبيعي، مثل المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية.

وتابع: "نسمع وسائل التواصل التواصل الاجتماعي والإنترنت شائعات مغرضة تهدف إلى تعطيل تنمية البلاد"، لافتًا إلى أن المستشفيات خالية من المرضى وتعمل بشكل طبيعي، مؤكدًا أن نسبة الإشغال في المستشفى 37%، والرعاية تعمل بنسبة 65%، وهذا الأمر طبيعي كل عام.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن كل ما يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح، قائلًا: "أصرينا نعمل المؤتمر الصحفي داخل المستشفى لنتيح الفرصة للجميع بتفقد الغرف والأدوار لمعرفة أن كل ما يروج غير صحيح".

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، قد وصل إلى محافظة أسوان لعقد مؤتمر صحفي لكشف نتيجة تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان.

واستكمل الدكتور خالد عبد الغفار أن التقرير النهائي للوضع في أسوان سيتم إصداره خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار وزير الصحية إلى أنه من الممكن أن تكون الإصابات نتيجة تلوث في الطعام والشراب، أو يكونوا تلقوا بعض الأنواع التي تؤدي إلى تلك الحالات.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كان أعلن في وقت سابق أنه تم الذهاب إلى 163 منزلًا في أسوان ومقابلة الأهالي لمعرفة السبب وراء الإصابات المتكررة، وتدريبهم على بوروتوكلات الوقاية، أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع ليس له علاقة بالواقع.