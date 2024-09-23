مجلس جامعة كفرالشيخ يستعرض المشروعات التنموية والخدمية

شارك محافظ كفرالشيخ اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الإثنين، في إجتماع مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات، فضلاً عن القوافل المتكاملة والشاملة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تجوب قري المحافظة بمشاركة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة، لتنمية وبناء الإنسان المصري، في كافة المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأساتذة الجامعة .

فى بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ لحضوره إجتماع المجلس، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة في اقامة العديد من المشروعات بالمحافظة، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لحرصه علي الحضور وتبنيه لقضايا الجامعة والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، ودورها في التنمية والتنوير والتثقيف.

قال محافظ كفرالشيخ، يسعدني ويشرفني دائمًا أن أشارك في مجلس الجامعة، وسط علماء الجامعة، للتعاون في جميع المجالات لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع، مؤكدًا دعمه الكامل للجامعة، التي تعد شريك أساسي في نجاح المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

أكد محافظ كفرالشيخ، تحقيق أعلي معدلات الإنجاز في كل الملفات، لافتًا إلى أهمية لقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، فضلاً عن توعية الباعة الجائلين بأهمية الأسواق الحضرية، ومواجهة العشوائيات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين وتسكينهم في باكيات السوق الحضري بشرق مدينة كفرالشيخ، كما أن العمل جارٍي للانتهاء من السوق الحضري بغرب المدينة لتوفير خدمات متنوعة لأبناء المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

أوصى محافظ كفرالشيخ، بتأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محليًا وعربيًا ودوليًا لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية.

من جانبه أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، علي التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مصرحًا أن امكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة أهالي محافظة كفرالشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.