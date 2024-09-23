خلال 12 يومًا.. 480 حالة مصابة بالنزلات المعوية بأسوان

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، عن نسبة حالات النزلات المعوية داخل المستشفيات أسوان منذ 12 سبتمبر وصل 480 حالة.

النزلات المعوية في أسوان

وقال عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي داخل مستشفي أسوان التخصصي، أن عدد الحالات التي تم حجزها في المستشفيات بلغ 168 حالة، موضحًا بأن خرج 49 حالة بعد تحسنهم، قائلًا:" يتبقي 78 حالة في القسم الداخلي للمستشفيات يتماثلون الشفاء".

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، إلي أن 36 حالة ما زالت في العناية المتوسطة والمركزة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، قد وصل إلى محافظة أسوان لعقد مؤتمر صحفي لكشف نتيجة تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة، وحقيقة ما يتم تداوله بشأن الحالات المرضية في أسوان.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، كان أعلن في وقت سابق أنه تم الذهاب إلى 163 منزلا في أسوان ومقابلة الأهالي لمعرفة السبب وراء الإصابات المتكررة، وتدريبهم على بوروتوكلات الوقاية، أن ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع ليس له علاقة بالواقع.